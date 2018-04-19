Клиенты Тинькофф Банка теперь могут бесплатно оформить дополнительную виртуальную карту, которую легко привязать к Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay и оплачивать в одно касание свои повседневные покупки.

Оформить виртуальную карту можно в мобильном приложении Тинькофф или в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru. Карта моментально выпускается к карточному счету или кредитному договору клиента и сразу готова к использованию. Реквизиты карты отображаются в мобильном приложении Тинькофф Банка и в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru, говорится в сообщении кредитной организации.