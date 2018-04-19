Потребительское поведение, направленное на экономию расходов, сохранится и в 2018 году. Об этом говорится в апрельском бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».



«Более 30% потребителей по-прежнему ориентированы на приобретение акционных товаров, покупку дешевых марок и менее дорогих продуктов», — говорится в обзоре.

«Среди драйверов восстановления потребительского спроса в 2017 году можно отметить снижение цен на отдельные социально значимые продовольственные товары, увеличение количества товаров, реализуемых при помощи промоакций торговыми сетями, и рост потребительского кредитования», — указано в обзоре.

Исследование INFOLine, на которое ссылается ДИП, показывает, что объем продаж со скидками по таким категориям товаров, как спиртное, кофе, бытовая химия и парфюмерия, превышает 50%. В целом доля продаж по промоакциям в розничных сетях составляет более 20%.