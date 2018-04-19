Российские финансовые рынки оказались под давлением из-за геополитической напряженности и введения нового пакета санкций. Об этом сообщается в бюллетене «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.



«В результате за последний месяц курс рубля оказался аутсайдером среди всех валют развивающихся стран, повысилась российская риск-премия и доходности облигаций, снизились котировки российских акций. Кривые доходности ОФЗ и других процентных инструментов в результате этого движения откатились на уровень конца 2017 года, отыграв эффект смягчения денежно-кредитных условий первых трех месяцев этого года», — говорится в обзоре.

Аналитики ЦБ отмечают, что даже с учетом скачка, волатильность рубля остается гораздо ниже уровней начала 2015 года. «Этому способствует как текущая макроэкономическая политика, так и стабильная ситуация на нефтяном рынке», — сообщается в обзоре.