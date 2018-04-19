Несмотря на запрет в России мессенджера Telegram, в Госдуме, Совете Федерации, Кремле и правительстве продолжают им пользоваться, выяснил РБК .



В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы принял постановление о блокировке Telegram по требованию Роскомнадзора. 16 апреля РКН начал блокировать работу мессенджера, который тем не менее остается доступным пользователям благодаря сервисам VPN и усилиям команды Telegram по обходу блокировки.

В данном случае закон не предусматривает ответственности за пользование мессенджером, объяснил РБК партнер юридической компании «Савельев, Батанов и партнеры» Сергей Савельев. «Ни депутатам, ни обычным гражданам не запрещается пользоваться VPN и Telegram. Решение суда мы не нарушаем, потому что нет такого решения, что гражданам запрещается пользоваться мессенджером», — сказал он.

Однако советник президента по вопросам развития Интернета Герман Клименко видит в этом не только юридический, но и этический вопрос. «Мне кажется, что для чиновников сейчас единственно верное решение — это прекратить использование «Телеги» и перейти на другие средства коммуникации. «Ватсап», «Вайбер», «Скайп» и ICQ ждут нас», — написал он у себя в Facebook.

РБК заглянул в аккаунты депутатов и чиновников и проверил, воспользовались ли они этим советом.

Из 12 членов комитета Госдумы по информационной политике по меньшей мере шесть депутатов использовали мессенджер на этой неделе. В частности, онлайн периодически бывает глава комитета Леонид Левин («Справедливая Россия»). По словам Левина, он заходит в мессенджер, чтобы «понимать самому, как исполняется законодательство». Левин подчеркнул, что не устанавливал VPN.

Из других членов комитета онлайн в Telegram недавно были также депутаты Антон Горелкин («Единая Россия»), Евгений Ревенко («Единая Россия»), Вадим Деньгин (ЛДПР), Андрей Свинцов (ЛДПР), Александр Ющенко (КПРФ).

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский по-прежнему ведет свой Telegram-канал и не собирается от него отказываться, сообщили РБК в его пресс-службе. «Мы очень щепетильно относимся к соблюдению законов и решений суда, однако пока нет ни одного документа, который запрещал бы пользоваться Telegram в России», — подчеркнул помощник Жириновского Александр Дюпин.



Не перестали пользоваться мессенджером Telegram и чиновники Кремля. Корреспондент РБК проверил собственные контакты 14 чиновников из разных подразделений администрации президента. Все они заходили в мессенджер в течение среды, 18 апреля.

Сразу несколько высокопоставленных чиновников Минкомсвязи в среду были онлайн в Telegram, убедился РБК. Представитель Минкомсвязи не стал комментировать, отказалось ли министерство от использования этого мессенджера. Ни на один из известных редакции номеров главы Роскомнадзора Александра Жарова на данный момент аккаунт в Telegram не зарегистрирован.

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил РБК, что Telegram никогда не использовался в министерстве как официальный канал коммуникации. «А вот что мы делаем как частные лица, никого не должно волновать», — добавил Волин.

В правительственных ведомствах, не связанных с блокировкой мессенджера, нет единой позиции по использованию Telegram. Глава одного из таких ведомств заявил РБК, что пока не отказывается от использования Telegram, поскольку запрета на его использование физлицами нет. Еще пять федеральных чиновников, включая одного замминистра, продолжают пользоваться Telegram, свидетельствуют данные мессенджера.

Последнее сообщение в официальном Telegram-канале Министерства иностранных дел было опубликовано в 15:37 18 апреля — в нем представлена информационная сводка департамента ситуационно-кризисного центра за этот день. Последнее сообщение в Viber от МИДа вышло в 11:02 18 апреля. В нем анонсируется встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой МИД Австрии Карин Кнайсль. В Viber у МИДа на 18:00 мск 18 апреля было около 300 подписчиков, в Telegram — около 7 тыс.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова продолжает отвечать РБК в Telegram. Помимо Telegram она пользуется и другими мессенджерами, сказала она РБК.

Глава Минтруда Максим Топилин не пользуется мессенджерами, сказала РБК пресс-секретарь министра Мария Исянова. «Какого-то общего чата руководителей Минтруда нет. Использовать мессенджер или нет — личное дело работника министерства», — подчеркнула она, добавив, что в основном при решении вопросов удаленно сотрудники ведомства используют телефонную связь и СМС.

Последнее сообщение в канале ФАС (насчитывает свыше 1,6 тыс. подписчиков) было опубликовано еще 13 апреля. Как сообщили РБК в пресс-службе ФАС, после вступления в силу решения суда о блокировке Telegram на территории России официальные каналы ведомства в этом мессенджере прекратили свою работу. Решение о переносе канала будет принято позднее, добавили в пресс-службе, не уточнив названия нового мессенджера.

Появлялись на этой неделе в мессенджере и высокопоставленные сотрудники Следственного комитета и Генпрокуратуры. При этом Генпрокуратура не обновляла свой канал после запрета мессенджера. Официальный канал Следственного комитета сначала объявил о переносе контента в мессенджер TamTam, однако во вторник вечером сообщил о создании в Telegram «зеркала» своего канала.

Продолжают пользоваться мессенджером и в госкомпаниях. Так, 18 апреля заходили в Telegram четыре топ-менеджера «Роснефти» и топ-менеджер одного из крупных российских банков.