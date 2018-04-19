В I квартале 2018 года в банковском секторе Московском региона обнаружено 3 992 денежных знака Банка России, имеющих признаки подделки. Это на 7,2% меньше, чем кварталом ранее, сообщает пресс-служба регулятора.



«По сравнению с IV кварталом 2017 года количество подделок банкнот номиналом пять тысяч рублей сократилось на 181 штуку и составило 2 649 штук. Количество обнаруженных фальшивок других номиналов также уменьшилось», — говорится в релизе ЦБ.

Так, количество поддельных банкнот номиналом 1 000 рублей снизилось на 113 штук и составило 1 299 штук. Подделок номиналом 500 рублей выявлено 32 штуки, что меньше на 14 штук, чем кварталом ранее.

Также в I квартале 2018 года в Московском регионе было выявлено четыре фальшивые банкноты номиналом 100 рублей, 50 и 10 рублей по одной банкноте. Кроме того, были обнаружены одна поддельная монета номиналом 10 рублей и пять поддельных монет номиналом 5 рублей.

Регионами Центрального федерального округа, помимо Московского, в которых в январе-марте 2018 года наиболее часто выявлялись фальшивые банкноты Банка России, стали Тульская область (146 штук), а также Тверская (116 штук) и Воронежская (107 штук) области.

Среди денежных знаков иностранных государств в I квартале 2018 года обнаружено 670 подделок. Здесь традиционно лидирует доллар США: выявлено 629 фальшивых купюр. Также обнаружены 40 штук поддельных евро и одна банкнота китайского юаня.