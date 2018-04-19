Банк России утвердил базовый стандарт по управлению рисками кредитных потребительских кооперативов.

Базовый стандарт устанавливает требования к организации системы управления рисками в кредитных потребительских кооперативах, перечень основных рисков, подлежащих управлению, а также иные положения, в том числе определяющие функционал и внутренние процедуры КПК в этой сфере, поясняется в сообщении пресс-службы ЦБ.

Согласно стандарту, ответственность за организацию системы управления рисками возлагается на органы управления КПК. При этом кооперативы с активами более 1 млрд рублей и КПК, имеющие филиалы, представительства и иные обособленные подразделения на территории более чем двух субъектов РФ, обязаны создать отдельное структурное подразделение, ответственное за управление рисками (либо назначить сотрудника, ответственного за управление рисками).

Базовый стандарт разработан саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими КПК, в соответствии с требованиями указания Банка России от 30 мая 2016 года № 4027-У и вступает в силу с 1 июля 2018 года. Базовый стандарт будет обязателен для исполнения всеми КПК вне зависимости от их членства в профильных СРО.



«Применение данного базового стандарта будет способствовать созданию эффективной модели управления рисками в КПК, что, в свою очередь, должно положительно отразиться на финансовой устойчивости кредитных потребительских кооперативов и на качестве оказываемых ими услуг, а также увеличить прозрачность деятельности КПК как для контролирующих органов, так и для руководства КПК», — подчеркивают в Центробанке.