Приток портфельных инвестиций в Россию, скорее всего, снизится на фоне нового витка антироссийских санкций, но может быть компенсирован ростом поступлений от экспорта в случае роста цены на нефть. Об этом журналистам сказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева в кулуарах Весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает ТАСС.



«Я думаю, что по платежному балансу нужно внимательно посмотреть на ситуацию и, конечно, скорректировать и торговый баланс. Посмотрим, возможно, больше будет отток, но это может быть скомпенсировано торговым счетом», — сказала она.

«По портфельным инвестициям, конечно же, либо чистый приток будет меньше, либо отток больше. А общий эффект на баланс будет зависеть и от других показателей, если цены на нефть вырастут и это вполне может привести к накоплению активов наших компаний», — отметила Юдаева.