Регулятор оценит возможное влияние ослабления курса рубля на инфляцию к ближайшему заседанию совета директоров.
Текущее ослабление рубля повлияет на инфляцию, но этот эффект может быть растянут во времени, сказала журналистам первый зампред Центрального банка Ксения Юдаева, передает ТАСС.
«Ослабление курса, которое произошло, определенный эффект на инфляцию будет иметь. За последнее время коэффициент переноса существенно снизился и если останется таким, каким был в последнее время, то эффект на инфляцию, безусловно, будет, но не очень большим. Коэффициент переноса работает иногда на больших отрезках времени, может занять несколько месяцев», — сказала она.
Текущий прогноз инфляции на 2018 год предполагал рост потребительских цен в РФ в текущем году на 3—4%. Однако он делался до «черного понедельника» на рынке РФ из-за усиления антироссийских санкций США.
Введение новых санкций 6 апреля резко ослабило рубль. По подсчетам международного рейтингового агентства Fitch, на неделе, которая последовала за заявлением США о новых ограничениях, российская валюта потеряла в цене 12%. «Когда идет колебания курса в обе стороны, эффект переноса происходит не всегда очень быстро и иногда не очень значительно», — считает Юдаева.
По ее словам, регулятор оценит возможное влияние ослабления курса рубля на инфляцию к ближайшему заседанию совета директоров.
«К каждому совету директоров всегда пересматриваем прогноз исходя из последних событий. К последующим заседаниям будет лучше понятно, как развивается ситуация и какие эффекты окажет на инфляцию. Последний прогноз (по годовой инфляции. — Прим. ред.) был 3—4%. Последние данные о зарплате были настораживающими. Сейчас они уже чуть менее настораживающие, но, с другой стороны, произошли изменения с валютным курсом. Соответственно, все эти изменения нужно учесть», — добавила она.
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