Текущее ослабление рубля повлияет на инфляцию, но этот эффект может быть растянут во времени, сказала журналистам первый зампред Центрального банка Ксения Юдаева, передает ТАСС .

«Ослабление курса, которое произошло, определенный эффект на инфляцию будет иметь. За последнее время коэффициент переноса существенно снизился и если останется таким, каким был в последнее время, то эффект на инфляцию, безусловно, будет, но не очень большим. Коэффициент переноса работает иногда на больших отрезках времени, может занять несколько месяцев», — сказала она.

Текущий прогноз инфляции на 2018 год предполагал рост потребительских цен в РФ в текущем году на 3—4%. Однако он делался до «черного понедельника» на рынке РФ из-за усиления антироссийских санкций США.

Введение новых санкций 6 апреля резко ослабило рубль. По подсчетам международного рейтингового агентства Fitch, на неделе, которая последовала за заявлением США о новых ограничениях, российская валюта потеряла в цене 12%. «Когда идет колебания курса в обе стороны, эффект переноса происходит не всегда очень быстро и иногда не очень значительно», — считает Юдаева.

По ее словам, регулятор оценит возможное влияние ослабления курса рубля на инфляцию к ближайшему заседанию совета директоров.

«К каждому совету директоров всегда пересматриваем прогноз исходя из последних событий. К последующим заседаниям будет лучше понятно, как развивается ситуация и какие эффекты окажет на инфляцию. Последний прогноз (по годовой инфляции. — Прим. ред.) был 3—4%. Последние данные о зарплате были настораживающими. Сейчас они уже чуть менее настораживающие, но, с другой стороны, произошли изменения с валютным курсом. Соответственно, все эти изменения нужно учесть», — добавила она.