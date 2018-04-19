Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на май. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в четверг.

Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 апреля 2018 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.



Базовая доходность вкладов в рублях до востребования и на срок от 91 до 180 дней снизилась на 0,042 и 0,059 процентного пункта соответственно, а на остальные сроки — выросла (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,092—0,658 п. п.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Апрель

5,97

6,384

7,508

7,344

7,749

Май 5,928

7,042

7,449

7,547

7,841



По долларовым вкладам до востребования базовая доходность уменьшилась на 0,007 п. п., а по срочным депозитам — увеличилась на 0,19—0,586 п. п.



Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Апрель

0,511

1,038

1,162

1,919

2,548

Май 0,504

1,611

1,748

2,109

2,748



Базовая доходность вкладов в евро на срок от 181 дня до года не изменилась, на срок до 90 дней — выросла на 0,023 п. п., а на остальные сроки и до востребования — снизилась на 0,005—0,097 п. п.



Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Апрель

0,073

0,01

0,109

0,205

0,268

Май

0,016

0,033

0,012

0,205

0,263



Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений ).