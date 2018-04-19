Майские ориентиры ЦБ по депозитным ставкам изменились разнонаправленно по сравнению с апрельскими.
Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на май. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в четверг.
Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 апреля 2018 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.
Базовая доходность вкладов в рублях до востребования и на срок от 91 до 180 дней снизилась на 0,042 и 0,059 процентного пункта соответственно, а на остальные сроки — выросла (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,092—0,658 п. п.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Апрель
|
5,97
|
6,384
|
7,508
|
7,344
|
7,749
|
Май
|
5,928
|
7,042
|7,449
|
7,547
|
7,841
По долларовым вкладам до востребования базовая доходность уменьшилась на 0,007 п. п., а по срочным депозитам — увеличилась на 0,19—0,586 п. п.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Апрель
|
0,511
|
1,038
|
1,162
|
1,919
|
2,548
|
Май
|
0,504
|
1,611
|
1,748
|
2,109
|
2,748
Базовая доходность вкладов в евро на срок от 181 дня до года не изменилась, на срок до 90 дней — выросла на 0,023 п. п., а на остальные сроки и до востребования — снизилась на 0,005—0,097 п. п.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Апрель
|
0,073
|
0,01
|
0,109
|
0,205
|
0,268
|
Май
|
0,016
|
0,033
|
0,012
|
0,205
|
0,263
Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
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