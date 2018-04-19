Фактические платежи по внешнему долгу российских нефинансовых организаций во II квартале 2018 года ожидаются на 9% ниже, чем годом ранее, а в III квартале будут примерно соответствовать уровню 2017-го, сообщили в пресс-службе Банка России.

По оценке регулятора, платежи могут составить до 13,9 млрд долларов во II квартале и 12,2 млрд долларов в III квартале.

«В 2018 году Банк России расширил выборку компаний, участвующих в опросе по графику погашения внешних долгов, до 40 организаций. Результаты проведенного опроса показывают, что доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков в 2018 году составляет: 3% — в апреле, 1% — в мае, 34% — в июне, 8% — в июле, 41% — в августе, 64% в сентябре. С учетом корректировок на внутригрупповое финансирование выплаты крупнейших компаний во втором квартале 2018 года составят 9,3 миллиарда долларов США и 5,8 миллиарда долларов США в третьем квартале 2018 года», — отмечается в сообщении.



Заметно большие в сравнении с другими рассматриваемыми месяцами чистые выплаты в апреле связаны с плановыми погашениями публичных заимствований в виде еврооблигаций рядом крупных нефинансовых организаций, обладающих, по оценкам ЦБ, достаточным запасом валютной ликвидности для исполнения долговых обязательств, заключили в Центробанке.