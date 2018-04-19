Банк России не видит оснований для пересмотра прогноза цены на нефть в среднесрочной перспективе. При этом прогноз на ближайшие кварталы может быть повышен. Об этом журналистам сказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева в кулуарах Весенней встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), передает ТАСС.

«Я думаю, что мы ее (цену на нефть. — Прим. ред.) уже повысили, и я не думаю, что сейчас есть так много оснований нефть пересматривать. Это прогноз на три года. Может быть, на ближайшие кварталы мы пересмотрим» — сказала Юдаева, добавив, что вероятность сохранения цены на текущем уровне невелика.

«Вполне возможно, текущая динамика не отражает того, что будет на среднесрочной перспективе», — допускает Юдаева.

«Это один из сценариев, насколько велика вероятность — требует оценки. Я не думаю, что она [вероятность сохранения текущего уровня цен] настолько уж велика, потому что разные события будут происходить — изменятся договоренности между странами ОПЕК, и одного этого достаточно для того, чтобы цена скорректировалась», — пояснила она.

По итогам заседания совета директоров 2 марта Банк России пересмотрел макроэкономический прогноз, несколько улучшив ожидания по нефтяным ценам. Прогноз средней цены на нефть на 2018 год был повышен до 61 доллара баррель с 55 долларов баррель, на 2019 год — до 55 долларов за баррель с 45 долларов за баррель, на 2020 год — до 50 долларов за баррель с 42 долларов за баррель.