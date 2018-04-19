Бывший и. о. предправления обанкротившегося АйМаниБанка ( лицензия отозвана 5 октября 2016 года) Игорь Волчихин, обвиняемый Следственным комитетом в особо крупной растрате, отсидев пять месяцев в СИЗО, вернулся домой. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пытается взыскать с банкира долги через суд, признавая при этом, что ранее выявленная агентством недостача в банке составляет не 9,3 млрд рублей, а всего 800 млн, пишет «Коммерсант».



С ходатайством о продлении срока ареста для Волчихина в Басманный райсуд Москвы обратился следователь ГСУ СКР, просивший оставить банкира в СИЗО до июня этого года, когда истекает предельный срок расследования его дела, составляющий один год. Как уточнил адвокат экс-главы АйМаниБанка Сергей Федоров, следствие, приведя стандартные доводы о том, что обвиняемый может скрыться или оказать давление на свидетелей, снова просило оставить Волчихина, арестованного осенью прошлого года, под стражей.

«Защита просила избрать любую другую меру пресечения — домашний арест, залог или подписку о невыезде», — сообщил Федоров. По словам адвоката, растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), вменяемая его клиенту, хоть и относится к категории тяжких преступлений, однако подразумевает арест лишь в исключительных случаях.

Федоров также сообщил, что представители потерпевшей стороны по уголовному делу, которой признано АСВ как правопреемник обанкротившегося АйМаниБанка, поддерживали просьбу следователей. Такую же позицию заняли и прокуроры, которые, кстати, ранее допускали возможность освобождения обвиняемого. Однако судья Евгения Николаева довольно неожиданно отказала в удовлетворении ходатайства следствия. Представители СКР на следующий день обратились в суд с ходатайством уже о помещении Волчихина под домашний арест в его московскую квартиру, которое и удовлетворила судья Елена Ленская.

Напомним, что о хищениях в лишившемся лицензии ЦБ в 2016 году и позже признанном банкротом АйМаниБанке в начале 2017 года объявили представители АСВ как правопреемника кредитного учреждения, долги которого составляли около 22 млрд рублей. Тогда в заявлении в УМВД Северного округа Москвы говорилось об обнаруженных конкурсным управляющим признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), мошенничества в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ), присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ), причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ). Речь шла о фактах хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, покушения на хищения средств из фонда обязательного страхования вкладов и т. д.

Надо отметить, что АСВ вскоре после отзыва лицензии у АйМаниБанка за утрату капитала объявило, что в банке обнаружена недостача более чем на 9,3 млрд рублей. Однако недавно агентство признало, что допустило ошибку, а недостача составляет всего около 800 млн рублей. Причем более 570 млн списывается на «невозможность установить место нахождения депозитария, осуществляющего хранение ценных бумаг, принадлежащих банку». Сам Волчихин, являющийся единственным фигурантом расследования, вину не признает, утверждая, что не делал ничего противозаконного. Его адвокаты отмечают, что следственных действий с ним практически не проводится, а потому их клиент даже не может высказать свое мнение по обвинению. Он считает себя жертвой обстоятельств, из-за которых его хотят сделать «стрелочником».