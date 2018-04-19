Банк «Возрождение» и Страховой Дом ВСК запускают страховой продукт, который гарантирует надежную финансовую поддержу в случае непредвиденных ситуаций, связанных со здоровьем.

Новый продукт обеспечивает клиенту страхование от несчастных случаев. Срок действия полиса – 1 год. Страховая защита действует по всему миру 24 часа в сутки, что позволит клиенту быть защищенным в любое время. Оформить полис «Без сомнений» могут клиенты Банка в возрасте от 18 до 65 лет. Для заключения договора при себе достаточно иметь паспорт Российской Федерации.

Наличие полиса позволит обезопасить бюджет от непредвиденных обстоятельств: в случае временной нетрудоспособности или критической ситуации со здоровьем Страховой Дом ВСК окажет финансовую поддержку и обеспечит привычный образ жизни клиенту и его семье.

Стоимость продукта зависит от размера финансовой защиты, которую выбирает клиент, и может составлять 1 500, 2 500 или 4 500 рублей.

Приобрести полис можно в любом отделении Банка . Узнать более подробную информацию о страховом продукте «Без хлопот» можно на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Страховые продукты» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).