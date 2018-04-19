Подключить пакет услуг «Начни с нуля» могут предприниматели, воспользовавшиеся сервисами регистрации бизнеса 1С-Старт или Мое дело. В рамках данного пакета предприниматели могут бесплатно обслуживать бизнес в Банке УРАЛСИБ в течение года с момента открытия счета.

При этом, подключить данный пакет можно только в течение 3 месяцев с момента регистрации. В пакет услуг входит: открытие счета и его обслуживание с использованием Интернет-банка, платежи в бюджет и контрагентам, внесение наличных, выпуск и обслуживание бизнес-карты, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

По словам руководителя Департамента развития и продаж малого бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Екатерины Маландий, банк также помогает с поиском первых контрагентов с помощью магазина решений для бизнеса Бизнес-плейс, а в Университете бизнеса УРАЛСИБ есть целый цикл лекций, посвященный запуску бизнеса и тому, как избежать ошибок на старте.

Сервисом для регистрации бизнеса 1С-Старт можно воспользоваться на сайте Банка. На данный момент сервис позволяет сформировать готовый пакет документов для регистрации ООО или ИП в Федеральной налоговой службе. В ближайшее время, после доработки сервиса предприниматели смогут направлять комплект документов в ФНС и получать подтверждение факта регистрации бизнеса онлайн, в личном кабинете пользователя.