ПАО «АК БАРС» БАНК повторно включен Банком России в Реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг РФ.

«АК БАРС» Банк стал единственным татарстанским банком, вошедшим в данный список, в котором упоминаются 36 российских банков. Соответствующая официальная информация опубликована на сайте Центрального Банка РФ.

«Получить такую оценку от Банка России во второй раз крайне важно, это свидетельствует о высокой степени надежности нашей кредитной организации. Платежная система страны - это сотни финансовых организаций, однако лишь несколько десятков игроков имеют существенное влияние на систему. Тот факт, что «АК БАРС» Банк по оценке Центробанка входит в число значимых банков страны, говорит о большом доверии и признании нашего устойчивого развития», - прокомментировал председатель правления ПАО «АК БАРС» БАНК Зуфар Гараев.