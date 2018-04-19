Банк России исполнил обязательства по пятому выпуску купонных облигаций, осуществив 18 апреля их погашение и выплатив купонный доход. Информация об этом опубликована на сайте регулятора в четверг, 19 апреля.

Размещение пятого выпуска купонных облигаций Банка России (№ 4-05-22BR1-7) стартовало 16 января текущего года. По итогам четырех состоявшихся аукционов выпуск был размещен в полном объеме — 300 млрд рублей.

Облигации были погашены в вышеуказанном объеме, а общий размер выплаченного по ним купонного дохода составил 5,676 млрд рублей, или 18,92 рубля на одну облигацию.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита. Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.

Начиная с августа 2017 года размещались восемь выпусков КОБР, первые пять на сегодняшний день погашены. Первый выпуск КОБР был сразу размещен в полном объеме — 150 млрд рублей при спросе порядка 173,5 млрд по номиналу. Спрос на облигации второго и третьего выпусков номинальной стоимостью по 500 млрд рублей (и, соответственно, объем размещения) оказался более чем вдвое меньше предложения: 226,1 млрд и 247,4 млрд соответственно. Четвертый, шестой и седьмой выпуски, как и пятый, были не с первого раза, но размещены в полном объеме: 200 млрд, 400 млрд и 500 млрд рублей соответственно.



Во вторник, 17 апреля, состоялся первый аукцион по размещению восьмого выпуска КОБР . Спрос на нем (и, соответственно, объем размещения бумаг) составил менее 115,1 млрд рублей по номиналу при общем объеме выпуска 700 млрд рублей.

