Банк «Кубань Кредит» вошел сразу в два престижных рейтинга: «ТОП-30 самых эффективных банков России» и «ТОП-30 самых рентабельных банков России» по итогам 2017 года. Рейтинги представил издательский дом «КоммерсантЪ».

Так, «Кубань Кредит» занял 24 строчку в списке самых рентабельных банков страны и 26 место среди самых эффективных. Позиция КБ «Кубань Кредит» является лучшей среди самостоятельных банков в ЮФО.