Банк России с 19 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,5539 рубля, что выше предыдущего дня на 40,85 копейки. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 76,0868 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс европейской валюты повысился на 24,20 копейки.

«В четверг, 19 апреля, нефтяной рынок продолжит оказывать положительное влияние на рублевые пары. Учитывая факторы, которые в среду оказывали влияние на динамику курса рубля, по рублевым парам стоит ожидать консолидации на текущих уровнях. Должно пройти не меньше недели, чтобы участники рынка оценили риски от инвестиций в российские активы. Я сам по рублю остаюсь в лагере «медведей» и покупать его желания не возникло. Сегодня с наибольшей вероятностью курсы доллара и евро останутся торговаться на достигнутых ранее уровнях или очень близко к ним», - анализирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

Как комментирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи ожидается продолжение укрепления рубля. Выход рынка энергоносителей на новые максимумы и приближение налогового периода, вкупе со снижением опасений относительно введения новых санкций в отношении России, поддержат национальную валюту. В результате уже в начале торгов доллар может отступить в район 60,7 рубля.

«При этом, на наш взгляд, коррекция на рынке энергоносителей в середине дня может не оказать влияния на расстановку сил на валютном рынке, в результате чего «медведи» продолжат владеть инициативой, а основные мировые валюты отступать по отношению к рублю. Это обусловлено сохраняющимися высокими рублевыми ценами на нефть. Так, сейчас нефть марки Brent в рублях стоит более 4400 за баррель, что существенно выше уровней прошлого года и стоимости, определяемой из параметров российского бюджета. В сложившихся обстоятельствах основными факторами станут повышенное предложения валюты со стороны экспортеров и снижение рисков введения новых санкций в отношении России и российских компаний», - поясняет эксперт.

«Рубль вновь может предпринять попытки укрепиться. В четверг пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 59,8-61,9 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73,8-76,7 рубля», - прогнозирует Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.

По словам Михаила Поддубского, ведущего аналитика группы анализа долговых рынков управления по исследованиям и аналитике ПАО «Промсвязьбанк», рубль на текущих уровнях значительно недооценен относительно фундаментально обоснованных уровней (по отношению к ценам на нефть, общей динамики валют EM и макропоказателям). Пара доллар/рубль на текущий момент тестирует значимую поддержку в районе 60,80-61 руб/долл. В случае преодоления данного рубежа, базовым сценарием станет возвращение пары в район 59-60 руб/долл.