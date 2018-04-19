Инфляция остается на пониженном уровне, а экономика продолжает расти, при этом возвращение инфляции к целевому уровню начнется только во втором полугодии 2018 года. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Как указывают в ДИП ЦБ, небольшое ускорение инфляции в марте — до 2,4% — объяснялось главным образом временными факторами из-за более раннего по сравнению с прошлым годом сезонного исчерпания запасов урожая. Устойчивые компоненты инфляции пока остаются на пониженных уровнях относительно целевого ориентира Банка России.

«Несмотря на то что краткосрочные проинфляционные риски, связанные с ослаблением рубля и динамикой зарплат, за прошедший месяц возросли, переход к тренду на возвращение инфляции к 4% ожидается только во второй половине этого года. Главные среднесрочные проинфляционные риски связаны с быстрым переходом к потребительской модели поведения на фоне продолжающегося восстановления экономической активности, повышением и неустойчивостью инфляционных ожиданий, состоянием рынка труда, а также влиянием геополитических факторов. Вместе с тем принятые ранее Банком России решения по денежно-кредитной политике при постепенном переходе к нейтральной денежно-кредитной политике в дальнейшем будут способствовать приближению инфляции к 4% в 2018 году и удержанию ее на этом уровне в последующие годы», — пишут прогнозисты Центробанка.

Текущие макроэкономические индикаторы и результаты опросов указывают на продолжение роста экономики в первой половине 2018 года. Поддержку экономике в дальнейшем окажет рост внутреннего спроса на фоне увеличения реальных заработных плат, а также рост мировой экономики. Вместе с тем повысилась неопределенность краткосрочной динамики ВВП из-за действия разнонаправленных внешних факторов.



Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России, подчеркивают в ДИП ЦБ.