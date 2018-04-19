«Адекватная оценка бизнес-профиля "Альфа-Лизинг" обусловлена узнаваемым брендом компании и последовательным укреплением ее позиций на рынке лизинговых услуг. Качество корпоративного управления и качество системы риск-менеджмента оцениваются как адекватные», - отмечает рейтинговое агентство АКРА.

Рейтинговое агентство также акцентирует внимание на комфортной текущей позиции компании по капиталу и устойчивой позиции по ликвидности, обусловленной «высоким значением прогнозного коэффициента текущей ликвидности на горизонте 12 месяцев, а также тем, что в стрессовых сценариях АКРА «Альфа-Лизинг» демонстрирует низкую потребность в экстренном привлечении ликвидности и в значительном рефинансировании текущих обязательств в следующие 24 месяца».

«По сравнению с другими эмитентами в Российской Федерации Альфа-Лизинг обладает умеренно высоким уровнем кредитоспособности», - подчеркивает АКРА.

«Мы рады, что нам присвоен рейтинг уровня «А», что даёт возможность включения ценных бумаг Альфа-Лизинг в Ломбардный список ЦБ РФ. Это позволит нам уверенно выйти на рынок внешнего финансирования», - добавил финансовый директор ГК «Альфа-Лизинг» Сергей Касьянов.