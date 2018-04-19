Россия готова к введению глобальной платежной инициативы (GPI), заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Газета «Коммерсант» в четверг сообщила, что система SWIFT хочет привлечь российские банки к своему новому проекту — глобальной платежной инициативе. Это техническое решение, как предполагается, позволит сделать платежи более быстрыми и прозрачными. Фактически это ответ на развитие крупнейшими зарубежными банками альтернативного блокчейн-стартапа Ripple, отмечает газета.

«Этот вопрос (запуск проекта в РФ) в рамках БРИКС обсуждается, с Китаем обсуждается. Появится она, как договорятся. В принципе Россия готова к этому, у нас система уже создана», — сказал Аксаков в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.