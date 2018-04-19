Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил скорое появление крипторубля, но уточнил, что это случится не в ближайший год, сообщает ТАСС.

«Крипторубль — это не ближайший год, но это [появление крипторубля] довольно быстро может произойти», — сказал Аксаков, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме.

Он также не исключил, что технология блокчейн в перспективе может потеснить традиционные системы расчетов и платежей.

Ранее Банк России заявлял, что не считает целесообразным введение национальной цифровой валюты. При этом замминистра финансов РФ Алексей Моисеев отмечал, что Минфин поддерживает идею использования крипторубля в трансграничных расчетах.