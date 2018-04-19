Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Ялтинском международном экономическом форуме заявил, что майнинг в Крыму в промышленных масштабах на данный момент невозможен из-за дефицита электроэнергии в республике.

«Ко мне обращаются некоторые сумасшедшие, в хорошем смысле. Предлагают майнить в Крыму. Я могу сказать, что это, конечно, пока иллюзия - все-таки регион энергодефицитный, электростанции не справляются. А вот ICO - вполне реальная перспектива», - цитирует Аксакова RNS .