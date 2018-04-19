Крупные российские банки зайдут в регионы Северного Кавказа в течение двух—трех лет — после того, как в регионах завершатся операции по борьбе с коррупцией, считает председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку, председатель совета банковской ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков, сообщает ТАСС .

Ранее сообщалось, что в регионах Северного Кавказа работают не все российские банки, а у тех, которые представлены на этой территории, нередко сужена линейка кредитных продуктов. Как следствие, в округе возникают сложности с получением займов. В первую очередь это сказывается на малом и среднем бизнесе.

По данным Южного главного управления Банка России, в последние годы ситуация начала улучшатся — на Северном Кавказе наблюдается стабильный рост числа кредитов и объема кредитных портфелей банков.

«Мы видим, что порядок наводится, в том числе на Северном Кавказе мощная борьба с коррупцией, и, вместе с наведением порядка, будут приходить и банки. Почему не идут сейчас? Боятся — боятся невозвратов, боятся недобросовестной работы. <…> Я думаю, что два—три года — срок как раз, когда это произойдет», — сказал Аксаков ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума в четверг.

Он отметил, что также идет работа по оздоровлению банковского сектора. «Банки, которые занимаются сомнительными операциями, в РФ будут каленым железом выжигаться", — подчеркнул он.