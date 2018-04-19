Блокировка в России мессенджера Telegram может напугать инвесторов, решивших вложиться в ICO мессенджера, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, на рынок ICO блокировка Telegram никак не повлияет, на ICO самого Telegram – повлияет.

«Очевидно, что так же, как на Facebook влияет, как и на другие организации, когда возникают трения с властями, это отрицательно влияет на рынок бумаг соответствующих компаний и на все процедуры, которые в связи с этим производятся. Учитывая, что ICO Telegram это в определенном смысле привлечение денег от инвесторов, то инвесторы естественно боятся», — цитирует RNS слова Аксакова в кулуарах ЯМЭФ-2018.

«Я думаю, что в Америке действовали бы более жестко. Здесь сигнал такой, что в условиях, когда те или иные системы или платформы используются в том числе и террористами, и преступниками, то хозяева этих платформ должны взаимодействовать с силовыми структурами, чтобы пресекать деятельность таких организаций», — отметил Аксаков.

Во всем мире так происходит: вопросы безопасности выше вопросов тайны переписки, добавил он.