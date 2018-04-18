В Москве арестован бывший заместитель председателя правления банка «Российский Кредит» Дмитрий Глазачев. Он длительное время проходил свидетелем по делу бывшего руководителя и собственника этого кредитного учреждения Анатолия Мотылева, проживающего за границей и заочно обвиняемого в хищениях. После очередного допроса в СКР Глазачев домой не вернулся, пишет «Коммерсант».



Глазачев в течение двух лет являлся свидетелем по делу о хищении денежных средств из банка «Российский Кредит». Оно было возбуждено СКР в декабре 2015 года по материалам Центробанка. На днях свидетеля вызвали на очередной допрос, по окончании которого задержали. Обвинение экс-банкиру предъявили сразу по нескольким статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата») и ч. 4 ст. 174.1 («Легализация денежных средств»). По версии следствия, Глазачев, который после того, как в июле 2015 года банк лишился лицензии, числился гендиректором ООО «Автовыкуп», входил в организованную Анатолием Мотылевым преступную группу, занимавшуюся хищением средств «Российского Кредита» и других финансовых учреждений, входивших в его банковскую империю (АМБ Банк, «Тульский промышленник» и М Банк). Все они лишились лицензий одновременно с «Российским Кредитом».

При этом следует отметить, что зампредом «Роскреда», курирующим кредитование и работу с корпоративными клиентами, Глазачев стал еще в 2006 году. До этого он работал в АКБ «Мосинрасчет», Прогресспромбанке и в Импексбанке.

«Какие-либо криминальные действия моему подзащитному не инкриминируются. Следствие считает, что Дмитрий Глазачев подыскивал фирмы, которые должны были кредитоваться в «Российском Кредите», — заявил изданию его адвокат Андрей Портнов. — То есть, по сути, в вину ему вменяется выполнение его же служебных обязанностей, поскольку с 2006 года, являясь заместителем председателя правления банка, он курировал там кредитование и работу с корпоративными клиентами».

При этом, по словам защитника, все фигуранты этого дела, в том числе и Глазачев, утверждают, что все делали исключительно по указанию собственника банка Мотылева.

Впрочем, во время избрания в Басманном райсуде Дмитрию Глазачеву меры пресечения эти доводы защиты не помогли избежать ареста. Отметим, что свою вину в инкриминируемых деяниях Глазачев не признает.

По данным газеты, аресту Глазачева предшествовало объединение двух уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере: одно касается банка «Российский Кредит», «дыра» в котором на сегодняшний день составляет более 126 млрд рублей, а второе — о выдаче заведомо невозвратного кредита на 700 млн рублей из М Банка. Основным фигурантом обоих является скрывающийся в Великобритании Анатолий Мотылев. В Лондон он перебрался в 2015 году, еще до возбуждения уголовного дела. 3 ноября 2017 года по ходатайству следствия Басманный суд его заочно арестовал.