Юристы Telegram намерены пожаловаться в Генпрокуратуру на действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера, которая затронула и другие ресурсы, сообщил Павел Чиков.

По его словам, юристы намерены к началу мая собрать все обращения и факты и после этого «катить телегу» в Генпрокуратуру для проверки законности действий.

Также он рассказал, что в правовой департамент юридической группы «Агора» поступило 73 обращения от людей, сайты которых стали недоступными в связи с блокировкой Telegram, сообщает РБК . В некоторых случаях речь идет о бизнес-проектах — интернет-магазинах, службах доставки и так далее.

Напомним, накануне адвокат Рамиль Ахметгалиев обжаловал немедленное исполнение судебного решения о блокировке Telegram в Мосгорсуде.