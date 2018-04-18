«Яндекс» планирует стать первой российской компанией, которая запустит голосовое управление бытовой техникой и электронными устройствами. Она уже ведет переговоры с производителями устройств о встраивании в них персонального ассистента «Алиса» с помощью специальной платы Yandex.iO, которая позволит технике отвечать на вопросы и поддерживать разговор, а также интегрирует ее с приложениями и веб-сервисами.

Устройство может быть интегрировано с приложениями и веб-сервисами, позволяющими отвечать на вопросы, получать информацию, воспроизводить музыку, звуковые оповещения или уведомления, переключать телеканалы, играть в игры, а также поддерживать разговор и шутки, сообщает «Коммерсант» .

Сейчас «Яндекс» занят разработкой более 3 тыс. навыков для голосового ассистента. Свои решения предлагают ранние партнеры проекта: помощник сможет заказать пиццу в «Папа Джонс» или найти вакансию на HeadHunter.

«Пока мы все еще на этапе, когда персональными являются физические устройства, но уже сделан большой шаг к тому, чтобы на первое место вышел персональный ассистент, которому не важно, во что он встроен»,— рассуждает директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» Константин Круглов.

«Яндекс» ведет переговоры с производителями бытовой техники и электроники об интеграции Yandex.iO в продукты, список потенциальных партнеров в компании не раскрывают.

Гендиректор «ABBYY Россия» Дмитрий Шушкин отмечает, что «умные» устройства и технологии голосового управления становятся востребованы на массовом рынке.

«У Yandex.iO два преимущества: поддержка длительных диалогов благодаря технологиям обработки естественного языка и большой объем информации о реальном мире — за счет таких сервисов, как расписание, пробки, погода и т. д.», — говорит он.