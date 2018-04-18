Сегодня, 18 апреля официально стартует предпродажа «бузкоина» — новой криптовалюты от Ольги Бузовой, о чем известная телеведущая и певица рассказала на своей странице в Instagram накануне.

«Что такое BUZAR?», - обращается к пользователям Ольга Бузова.

«Это мультифункциональная многопрофильная платформа, в которой можно делать практически все. Это и мессенджер для общения с друзьями, и онлайн-магазин для покупок в криптовалюте, и платформа для рекламы услуг или товаров. И много чего еще! Чтобы принять участие в Pre-ICO, нужно иметь криптокошелек (например, еthereum). Нужные для этого инструкции Вы найдете на сайте проекта buzcoin.io и в наших социальных сетях», - поясняет телеведущая.

Сейчас бузкоин можно купить только за криптовалюту по курсу (1 токена = 0,1$), но не менее 100 бузкоинов. А вот продать их, по крайней мере, до официального выхода на биржу, нельзя. ICO начнется 16 мая и продлится до 16 сентября. После этого можно будет говорить о перспективах криптовалюты.