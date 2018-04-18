Выручка компании «МультиКарта» (дочернее общество «Почта Банка») составила 3,2 млрд рублей, прибыль – 280 млн рублей.

Одним из ключевых драйверов роста бизнес-показателей компании стало масштабное увеличение эмиссии карт «Почта Банка» (с 1,5 млн штук в 2016 году до 5 млн штук в 2017 году), а также карт банков-участников спонсорской программы ВТБ по доступу к платежным системам. Количество обработанных транзакций по картам увеличилось на 60%, до 1,6 млрд клиентских операций, говорится в сообщении компании.

Среди крупнейших проектов, реализованных компанией в 2017 году - запуск сервиса по покупке билетов на сайте и в мобильном приложении компании РЖД с использованием технологий Apple Pay иMasterPass, поддержка эмиссии карт «Мир», подключение технологий Google Pay и Samsung Pay для «Почта Банка», разработка платформы для международных переводов с карты на карту на сайте банка ВТБ, отправка уведомлений об операциях по платежным картами в мессенджер Viber.

По словам генерального директора компании «МультиКарта» Кирилла Свириденко, «МультиКарта» демонстрирует поступательное развитие. Количество обслуживаемых карт за этот период выросло в 15 раз – с 2 до 30 млн штук, число банкоматов – в 2,5 раза, до 20 000 устройств, POS терминалов – более чем в 3 раза, до 70 тысяч единиц. Планы на следующие 5 лет - развитие компетенции оператора фискальных данных, предоставление клиентам комплексных услуг процессинга, обслуживание терминальных сетей, аналитика потребительского поведения, разработка мобильных приложений.