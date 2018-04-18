Соцсеть «ВКонтакте» восстановила работу после сбоя. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе сети, подчеркнув, что ситуация не была связана с блокировкой IP-адресов в рамках ограничения доступа к Telegram.

Ранее в среду пользователи сайта «ВКонтакте» из нескольких городов России сообщали о сбоях в работе соцсети. По данным downdetector, 56% пользователей соцсети жаловались на проблемы со входом, у 28% не открывался сайт, еще 14% пользователей не могли отправлять сообщения. В частности, с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Челябинска и Уфы.



«Были кратковременные баги у части пользователей, все было быстро восстановлено, с блокировками это никак не связано», — сказали в пресс-службе соцсети «ВКонтакте».