Информация, необходимая для декодирования электронных сообщений, не отнесена к информации ограниченного доступа, а требований о передаче самих сведений, составляющих тайну переписки, приказ ФСБ не содержит.
Иск руководства мессенджера Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ России, устанавливающий процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей Интернета, был отклонен Верховным судом РФ по причине того, что оспариваемый документ, вопреки аргументам истца, не противоречит нормативным правовым актам с большей юридической силой и не нарушает права, свободы и законные интересы заявителя. Это следует из полного текста решения ВС от 20 марта, который опубликовала на своем сайте международная правозащитная группа «Агора», представляющая интересы Telegram Messenger LLP.
Напомним, в октябре 2017 года компания Telegram Messenger LLP (Великобритания) была признана виновной по части 2 статьи 13.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение организатором распространения информации в Интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях») и оштрафована на 800 тыс. рублей. Соответствующее постановление мирового судьи было обжаловано, но в декабре Мещанский районный суд Москвы признал его законным.
Подав административный иск в Верховный суд, компания Telegram Messenger LLP попросила признать документ, со ссылкой на который она была привлечена к административной ответственности, — приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в Интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей Сети, — недействующим и противоречащим требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.
Верховный суд, в частности, проверил соответствие оспариваемого приказа ФСБ нормативным правовым актам с большей юридической силой. Так, в Telegram указывали, что приказ от 19 июля 2016 года был издан службой во исполнение законодательного положения (пункта 4.1 статьи 10.1 федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), вступившего в силу только 20 июля того же года.
Между тем в ВС обратили внимание на то, что приказ ФСБ, подписанный 19 июля, был зарегистрирован в Минюсте, опубликован и вступил в силу через десять дней после официального опубликования, а именно 23 августа 2016 года, то есть позже вступления в силу положения федерального закона, с которым этот документ увязан. Общественное обсуждение приказа не проводилось с учетом установленного поручением президента РФ срока его разработки и утверждения, что соответствует нормативным требованиям, следует из материалов ВС.
В Верховном суде также отметили, что информация, необходимая для декодирования электронных сообщений, не отнесена федеральными законами к информации ограниченного доступа и не составляет охраняемой Конституцией РФ и законами тайны сообщений и переписки. Соответственно, в отношении этой информации закон не устанавливает особых условий доступа. Требований же о передаче самих электронных сообщений и сведений о факте их приема-передачи (то есть сведений, составляющих тайну переписки) документ Службы безопасности не содержит. В Верховном суде подтвердили, что передача сведений, составляющих тайну переписки, может потребоваться в рамках оперативно-разыскных мероприятий, которые проводятся на основании судебного решения, но при этом в ВС отметили, что организаторы распространения информации не являются лицами, осуществляющими контроль и надзор за законностью проведения таких мероприятий.
Приказ ФСБ не устанавливает порядка получения органами безопасности информации, составляющей охраняемую Конституцией РФ тайну, тем более иного порядка доступа к такой информации, чем тот, который закреплен в Конституции и федеральных законах, и не может нарушать прав граждан и организаторов распространения информации, пришли к выводу в Верховном суде.
Также ВС опроверг довод о несоответствии оспариваемого акта законодательству о противодействии коррупции в связи с наличием в нем, по мнению истца, коррупциогенных факторов, выразившихся в отсутствии положения, устанавливающего конкретный срок исполнения запроса о предоставлении информации, а также в неопределенности требований в части передачи запрошенной информации и условий ее хранения. «Приказ зарегистрирован в Минюсте России, что свидетельствует о проведении последним правовой экспертизы соответствия приказа законодательству Российской Федерации, а также антикоррупционной экспертизы, по результатам которой коррупциогенные факторы не выявлены», — говорится, в частности, в решении ВС.
В Верховном суде также отмечают, что отсутствие в оспариваемом акте срока исполнения запроса органов безопасности не относится к коррупциогенным факторам, перечисленным в методике проведения соответствующей экспертизы. При этом в приказе ФСБ регламентированы конкретные способы передачи информации, из которых организатор распространения информации может выбрать наиболее, с его точки зрения, доступный и надежный. В то же время отношения по хранению информации не являются предметом правового регулирования приказа.
Оспариваемый приказ ФСБ «не противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, не нарушает права, свободы и законные интересы административного истца», заключил ВС.
Уточним, что Таганский суд Москвы 13 апреля текущего года удовлетворил требование Роскомнадзора и постановил заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.
Нет комментариев