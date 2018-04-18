Большинство россиян (60%) не обеспокоены нынешним ростом курсов евро и доллара, в последние месяцы только 6% приобретали валюту, а две трети граждан не собираются предпринимать никаких действий даже в случае дальнейшего подорожания доллара. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).



«Начавшийся на прошлой неделе заметный рост курса доллара и евро не стал поводом для паники среди населения: 60% россиян ситуация не беспокоит. Две трети опрошенных (66%) не собираются предпринимать никаких действий и в случае дальнейшего подорожания американской валюты», — говорится в исследовании.



Волнение в связи с подорожанием иностранной валюты выражают 36% граждан (заметно выше, чем в среднем по выборке, эта доля среди москвичей и петербуржцев — 46%, респондентов с плохим, по их оценкам, материальным положением — 46%, а также следящих за курсом доллара — 49%).

Наиболее распространенные объяснения ситуации на валютном рынке связаны с международной обстановкой/политикой. Так, около четверти опрошенных (23%) объясняют снижение курса национальной валюты антироссийскими санкциями.

В ситуации дальнейшего роста курса доллара, 12% опрошенных выберут путь траты сбережений на мелкие нужды, 8% — вложат накопления в недвижимость или другие ценные вещи.

Подавляющее большинство граждан (94%) в последние месяц—два не приобретали какую-либо иностранную валюту.