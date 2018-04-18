Иностранные граждане, находящиеся на территории России, теперь могут оформить в Почта Банке сберегательный счет с картой Visa, открыть вклад или осуществить перевод в системе Western Union, а также получить дистанционный доступ к банковским услугам, зарегистрировавшись в мобильном приложении «Почта Банк онлайн», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Данные услуги можно получить в любом клиентском центре Почта Банка, а также на стойках продаж. Кроме того, клиентам доступно пополнение и снятие наличных средств со счета без комиссии в банкоматной сети Почта Банка и ВТБ.

«Для подачи заявления на открытие сберегательного счета клиенту необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт иностранного гражданина или заграничный паспорт), а также разрешение на временное пребывание или вид на жительство в РФ. Иностранным гражданам, находящимся на территории России, также потребуется миграционная карта и виза (при наличии визового режима)», — говорится в релизе.

Все документы должны быть действительны на дату обращения в банк, отметили в пресс-службе.