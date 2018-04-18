Основатель и председатель Совета директоров Тинькофф Банка, предприниматель Олег Тиньков сообщил на своей странице в Facebook о том, как важно для него продвигать образа предпринимателя и дать четко понять - быть предпринимателем - хорошо.

Кроме того, по его словам, нужно срочно решать вопрос кадров.

«Ведущим технологическим компаниям не хватает программистов. Когда в школах на уроках труда вместо скворечников будут учить программировать, сможем на равных конкурировать с мировыми компаниями и выбирать лучших из лучших», - пояснил Тиньков.

«Мы в Тинькофф Банк понимаем важность кадровой политики: вчера мы официально сообщили, что докупили своих акций с рынка, волатильность помогла с ценой, для лучших сотрудников, которые стали моими партнерами. Среди них много айтишников, которые уже совладельцы крупнейшего в мире онлайн банка», - добавил он.