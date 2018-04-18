Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей (SWIFT) не будет отключать Россию из-за санкций. Об этом сообщил в среду в Москве ее гендиректор Готфрид Лайбрандт в ходе общего собрания Российской национальной ассоциации «СВИФТ» («Россвифт») и бизнес-форума SWIFT, пишут «Ведомости».

Лайбрандт подчеркнул, что SWIFT — нейтральная организация, указали собеседники «Ведомостей».



Вопрос об отключении России от SWIFT был впервые поднят в 2014 году, когда система получила требования об отключении от сети SWIFT отдельных пользователей или целые страны — речь шла об Израиле и России. В частности, в отношении России такие санкции в сентябре рекомендовал ввести Совету ЕС Европарламент. Тогда предправления Национального расчетного депозитария Эдди Астанин, представляющий Россию в совете директоров SWIFT, отвечая на вопрос о геополитических рисках, заявил, что SWIFT в 2014 году четко обозначил свою позицию: «Это глобальная инфраструктура, и она вне политики».

В марте текущего года вновь заговорили о возможности отключения России от системы. Британские СМИ сообщали, что Лондон может рекомендовать отключить российские банки от SWIFT в связи с отравлением в городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.