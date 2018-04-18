Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги банка «Национальная Факторинговая Компания» на уровне «B/B» с сохранением «стабильного» прогноза.

Как поясняется в сообщении S&P, подтверждение рейтингов НФК обусловлено мнением агентства о том, что в ближайшие год-два ООО «Группа компаний «НФК» будет поддерживать свою рыночную позицию и клиентскую базу на факторинговом рынке на стабильном уровне благодаря «гибкой операционной модели, специализации на проведении небольших по размеру сделок и хорошей узнаваемости бренда».

«Кроме того, мы полагаем, что качество активов НФК останется стабильным и будет поддерживаться традиционно консервативными стандартами андеррайтинга, проактивным управлением рисками и краткосрочным характером факторинговых продуктов. Несмотря на то что показатели достаточности капитала компании, вероятно, ухудшатся, поскольку рост бизнеса будет превышать способность компании генерировать капитал за счет прибыли, мы полагаем, что запасы капитала НФК будут достаточными для абсорбирования его роста в ближайшие 12—18 месяцев и не будут оказывать негативное влияние на показатели капитала и кредитный профиль в целом», — пишут аналитики.



В числе прочего в релизе отмечается, что профиль фондирования НФК по-прежнему в значительной степени зависит от краткосрочного финансирования со стороны банка «Уралсиб» (около 70% совокупных обязательств НФК), при этом средства банка традиционно являются относительно стабильным источником фондирования по ставкам ниже среднерыночных. Эксперты считают, что с учетом тесных деловых связей НФК и «Уралсиба», имеющих общего собственника — Владимира Когана, этот источник фондирования связан с невысоким риском рефинансирования. Факторинговые авансы в целом совпадают по срокам погашения с привлеченным финансированием. «Несмотря на это, мы полагаем, что НФК не может привлекать фондирование на рынке капитала без значительного ущерба для показателей маржи и прибыльности, что снижает гибкость профиля фондирования компании и ее бизнес-модели в целом», — указывают в S&P.