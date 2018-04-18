В ситуации с мессенджером Telegram больше всего расстраивает отношение властей, заявил в интервью «Коммерсанту» основной акционер группы QIWI Сергей Солонин, вложивший в ICO Telegram около 17 млн долларов. По его мнению, это путь в никуда.

«Понимаете, вместо того чтобы поддерживать такие площадки, как Telegram, которые одинаково относятся к разным правительствам, мы, по сути, поддерживаем сервисы, к которым у российских спецслужб дискриминирован доступ. Это очень расстраивает. Это путь в никуда», — считает Солонин.

Таким образом, уверен он, страна лишается новых технологий, что точно негативно отразится на ее развитии. «Мы себя изолируем там, где должны были давать поддержку. Посмотрим, что будет в ближайшее время», — сказал Солонин.

Он также отметил, что слышал о чисто коммерческой версии происходящего. «В любой подобной ситуации надо смотреть на бенефициаров, а в данном случае, если исключить Facebook и WhatsApp, они довольно очевидны. Но вероятнее пользователи перейдут на WhatsApp, нежели на новые российские мессенджеры», — рассуждает собеседник издания.



Что касается инвесторов, то решение о блокировке Telegram не стало для них плохой новостью, говорит он. Ситуация, скорее всего, приведет к росту популярности мессенджера, уверен основной акционер QIWI.

«После всего этого есть вероятность как уменьшения количества пользователей Telegram, так и увеличения. Качество услуг Telegram упадет, часть пользователей отвалится именно из-за этого. Хотя многие предпочтут надежность и защищенность качеству», — считает инвестор.



Сам он больше склоняется к тому, что после таких событий у Telegram все-таки скорее увеличится количество пользователей, а не уменьшится. «Таким образом, на инвестиции это, скорее всего, скажется положительно. Тем более что даже полная потеря 15 миллионов пользователей — это сейчас около ежемесячного прироста аудитории Telegram. Но как прецедент давления на вполне нейтральную компанию — это очень странно и обидно», — сказал Солонин.

«Telegram не дает ключи никому. Почему в России должна была быть иная ситуация? Не понимаю. Telegram одинаково относится ко всем спецслужбам, поэтому как прецедент — это плохо. Но я по-прежнему считаю, что в Telegram одна из лучших команд разработчиков, и уверен, что у них хорошее будущее», — прокомментировал он слова о нейтральности компании.



Солонин также объяснил, почему мобильное приложение Telegram до сих пор доступно в России, несмотря на блокировки.

«Потому что технология, встроенная в Telegram, позволяет динамически менять IP-адреса через встроенные функции в смартфонах. Таким образом, Telegram может бесконечно менять «айпишники». Я не очень понимаю, как Роскомнадзор может полностью его заблокировать. Странно, что они об этом не думали раньше, так как все это было известно», — пояснил основной акционер QIWI.

Остается еще вариант блокировки Telegram через Apple и Google, отметил Солонин, но он сомневается, «что они будут помогать Роскомнадзору в этой ситуации, из-за ее абсурда». «А также из-за того, что могут оказаться следующими ровно по тем же основаниям», — добавил он.