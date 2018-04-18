Третья по величине криптовалютная биржа Южной Кореи откроет новую криптоторговую площадку в Индонезии — Coinone Indonesia. Предварительная регистрация стартовала 16 апреля. Для зарегистрированных пользователей новая биржа станет доступной 24 мая 2018 года, официальное открытие состоится в июне.

По словам Алана Сона, генерального директора Coinone Indonesia, криптоплощадка хочет быть шлюзом, который вводит людей в концепцию блокчейна и криптовалют. Доступ для пользователей в Индонезии к быстрому и безопасному использованию различных типов цифровых активов или криптовалют должен быть облегчен.

Coinone объяснила свой выбор Индонезии для экспансии за рубеж высокой оценкой потенциального роста страны в сфере финтех. Однако власти Индонезии занимают достаточно жесткую позицию в отношении криптовалют.

Изначально новая торговая площадка будет поддерживать шесть криптовалют: биткоин (BTC), bitcoin cash (BCH), ethereum (ETH), ethereum classic (ETC), litecoin (LTC) и quantum (QAU).

Пользователи, находящиеся за пределами Индонезии, смогут воспользоваться новой торговой площадкой после завершения процесса предварительной регистрации и прохождения процедур KYC («Знай своего клиента»).