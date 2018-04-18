Следствие удовлетворило ходатайство защиты о проведении психофизиологического исследования на полиграфе в отношении основателя «Конверс груп» Владимира Антонова, рассказал РБК его адвокат Игорь Копенкин. Инициатива «пройти полиграф» исходила со стороны Антонова, который полностью уверен в своей невиновности.

13 апреля Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере Антонова на два месяца. Следствие считает, что бизнесмен похитил в 2015 году средства банка «Советский» через фирму-однодневку «Сервис». По версии следствия, компания заключила договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 150 млн рублей, после чего деньги «были выведены».

После того как пройдет исследование на детекторе лжи, «многие вещи станут на свои места», считает Игорь Копенкин. Защита экс-банкира утверждает, что человек по фамилии Семенов, давший показания на Антонова, действовал в составе группы лиц, которые занимались банковскими мошенничествами. Адвокат Игорь Копенкин говорит, что следствие проверяет несколько эпизодов, к которым может быть причастен Семенов. В частности, по словам адвоката, следователи проверяют хищение Семеновым 100 млн рублей из одного столичного банка. Название банка не называется в интересах расследования.

В уголовном процессе нет такого вида доказательств, как допрос на полиграфе, отметил в разговоре с РБК эксперт в области уголовного права Роман Новиков. Результаты проверки можно учитывать наряду с другими доказательствами, но основывать какие-то выводы на заключении полиграфолога нельзя из-за отсутствия стопроцентной гарантии достоверности исследования, говорит юрист.

РБК направил запрос в МВД об использовании полиграфа в деле Антонова.