​Сайт Роскомнадзора работает в штатном режиме после трех мощных DDoS-атак за последние полутора суток​, но об устойчивой работе можно будет говорить только после прекращения попыток нарушить его работу, сообщила пресс-служба ведомства.

«Благодаря принятым специалистами Роскомнадзора и компании «Ростелеком» мерам в настоящее время сайт Федеральной службы функционирует штатно. Вместе с тем, однозначно говорить об устойчивой работе сайта можно будет только после прекращения попыток нарушить его работу посредством DDoS-атак», — цитирует РИА Новости пояснение пресс-службы.

На фоне блокировки мессенджера Telegram Роскомнадзор во вторник зафиксировал три DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы службы.

Директор проектного направления Group-IB Антон Фишман ранее сказал РИА Новости, что атаки на сайт Роскомнадзора могут повториться.