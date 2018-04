Роскомнадзор направил запрос компании Cambridge Analytica «по факту возможного сбора персональных данных российских пользователей социальной сети Facebook». Об этом говорится в письме начальника управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Юрия Контемирова, направленном в ответ на соответствующий запрос директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова. Копия письма из Роскомнадзора есть у РБК .

Представитель пресс-службы Роскомнадзора подтвердил, что 13 апреля ведомство направило обращение в компанию Cambridge Analytica «в целях получения информации, подтверждающей или опровергающей сведения о фактах возможного сбора указанной компанией персональных данных российских пользователей сети Facebook». «Ответ на запрос пока не поступил. Информацией о конкретных фактах сбора данных пользователей российских соцсетей Роскомнадзор не располагает», — сообщил РБК представитель Роскомнадзора.

Компания Cambridge Analytica стала известна благодаря скандалу со сбором данных о пользователях Facebook. В марте этого года американское издание The New York Times, британские Observer и Channel 4 сообщили, что данные 50 млн пользователей Facebook, в первую очередь проживающих в США, оказались в распоряжении британской компании Strategic Communication Laboratories, а также принадлежащей ей фирмы Cambridge Analytica, которая занимается политической аналитикой. К компаниям попали имена и фамилии пользователей, города проживания, данные об их «лайках», друзьях в социальной сети и другая информация, которая была опубликована пользователями как «доступная всем».

Сбор данных был организован через приложение This is your digital life, которое предлагало пользователям Facebook пройти тест для составления психологического портрета. Его использовали 270 тыс. пользователей Facebook, но за счет того, что программа также собирала данные об их друзьях, скомпрометированными оказались десятки миллионов профайлов.

Впоследствии Facebook призналась, что всего в распоряжении Cambridge Analytica могли оказаться данные 87 млн пользователей. Скандал привел к падению котировок соцсети на бирже, а расследование ситуации начали власти Великобритании и США. Основателю Facebook Марку Цукерберг пришлось выступать на слушаниях в Конгрессе США с разъяснениями об утечке данных.