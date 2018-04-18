Сегодня «АК БАРС» Банку присвоен рейтинг кредитоспособности от Национального рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) на уровне ruА- (умеренно высокий уровень кредитоспособности). По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Ключевыми факторами, оказавшими положительное влияние на уровень рейтинга, выступают высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны акционеров, сильные позиции банка на региональном уровне, широкая территориальная сеть, положительные финансовые результаты за 2016-2017 годы после утверждения долгосрочной стратегии банка, высокое качество корпоративного управления и улучшение качества активов банка.

Согласно оценке RAEX, адекватная позиция по капиталу обусловлена ростом устойчивости капитала к возможному обесценению крупных кредитов, что было обеспечено реализацией комплекса мер, направленных как на увеличение уставного капитала, так и на продажу существенного объема непрофильных активов с баланса банка.

Позитивно на рейтинге отразился приемлемый уровень покрытия расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами банка.

Рейтинговое агентство отметило удовлетворительное качество активов, состоящих из кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг. Качество портфеля ценных бумаг агентство оценило как высокое, отметив, что его наращивание обусловлено длительностью процесса формирования качественной базы корпоративных заемщиков и высокой ликвидностью баланса банка.

Отмечается значительный запас ликвидности банка: по состоянию на 01.03.2018 показатель Н2 превысил 160%, Н3 – 390%; отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам составило 16%, ликвидных активов к привлеченным средствам – более 50%.

Уровень корпоративного управления оценивается положительно, в связи с обновлением ключевых топ-менеджеров банка и принятием стратегии развития на 2017 – 2021 годы, которая учитывает различные сценарии и направления развития банка по бизнес-сегментам.

«Получение высокой оценки рейтингового агентства «Эксперт РА» объективно свидетельствует о стабильном положении банка и успешности выбранного курса развития. Банк сфокусирован на клиентоцентричной модели, подразумевающей рост бизнеса через построение долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с клиентами, предоставление оптимальных решений как для физических, так и для юридических лиц. Банк намерен продолжить укреплять свои позиции на российском финансовом рынке, создавая конкурентные преимущества на годы вперед», – прокомментировал Председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Зуфар Гараев.