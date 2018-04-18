Президент РФ Владимир Путин в курсе решения Таганского суда Москвы о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС .

«Вопрос скорее правительственный, но, конечно, президент в курсе того решения, которое было принято судом о блокировке (Telegram), — сказал Песков, отвечая на вопрос, докладывалось ли Путину о ситуации вокруг блокировки этого мессенджера.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Telegram заявлял, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей. В понедельник, 16 апреля, операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram в соответствии с решением суда. Также в понедельник Роскомнадзор начал блокировку IР-адресов подсети Amazon и еще одного ресурса, которые Telegram использует для работы мессенджера.