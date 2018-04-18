Прокуроры в 2017 году не допустили проведения 42% внеплановых выездных проверок бизнеса, предотвращено незаконное вмешательство в работу 15 тысяч бизнесменов.

В докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки говорится, что из 35 тысяч внеплановых выездных проверок в прошлом году почти половина отклонена прокурорами (42%), в большинстве случаев – ввиду отсутствия оснований для их проведения, что предотвратило незаконное вмешательство в деятельность около 15 тысяч предпринимателей, сообщает РИА Новости .

Также, по данным ведомства, при формировании сводного плана проведения проверок на 2018 год исключено 62 тысячи мероприятий из 412 тысяч предложенных контролирующими органами.