Сотрудники МВД России выявили противоправную схему оформления ипотечных кредитов в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте ведомства.

«Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Ростовской области задержали восьмерых участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве. По имеющейся информации, злоумышленники, используя данные владельцев квартир, переоформляли право собственности на недвижимость гражданам, ведущим асоциальный образ жизни. С этой целью они изготавливали поддельные договоры дарения или купли-продажи. Кроме того, участники группы похищали денежные средства банка-кредитора, оформляя ипотеку на подставных лиц, не имеющих постоянного заработка», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В настоящее время проверяется причастность задержанных к восьми фактам противоправной деятельности. Сумма ущерба, причиненного кредитной организации и гражданам, предварительно оценивается примерно в 15 млн рублей.



Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159, а также статьям 159.1 и 327 Уголовного кодекса РФ. В отношении семерых участников организованной группы в возрасте от 26 до 58 лет судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один подозреваемый находится под подпиской о невыезде.