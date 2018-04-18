Синдри Пор Стефанссон, один из подозреваемых в крупнейшем воровстве в истории Исландии, когда за несколько месяцев было похищено 600 используемых для майнинга криптовалют компьютеров, ночью сбежал через окно камеры в тюрьме Согни, куда его перевели на 10 дней, и улетел в Стокгольм.

Правоохранительные органы предполагают, что Стефанссон совершил побег при поддержке других лиц, так как он имел свободный доступ к компьютеру и телефону и при регистрации на самолет использовал чужой паспорт, сообщает Anycoin .

Его передвижение удалось зафиксировать, когда самолет уже приземлился в Швеции. На данный момент правоохранительные органы обеих стран пытаются вместе разыскать его, на арест выдан международный ордер.

Напомним, майнинговое оборудование на сумму 200 млн исландских крон (1 млн 990 тысяч долларов) было похищено в ходе четырех ограблений, три из которых были совершены в декабре, а одно — в январе.