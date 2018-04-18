На майские праздники не смогут выехать за границу почти 2,5 млн человек, не исполняющих обязательства, наложенные судом, по возврату просроченной задолженности, свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Это граждане с долгами перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО), по платежам ЖКХ, налогам, штрафам и алиментам, пишет «Коммерсант».

По последним данным ФССП, в отношении 1,7 млн должников вынесены и переданы на исполнение в пограничную службу ФСБ постановления о временном ограничении на выезд из России. Из этого числа 44% имеют долги на сумму свыше 30 тыс. рублей перед официальными кредиторами (42% — перед банками, 1,5% — по займам МФО). Остальные не оплатили услуги ЖКХ, штрафы, налоги и так далее на ту же сумму или имеют задолженность по алиментам более 10 тыс. рублей.

В отношении еще 692,8 тыс. должников ФССП соответствующие постановления вынесены, но пока не переданы в исполнение. То есть теоретически у них есть возможность исправить ситуацию, хотя времени осталось немного.

Количество должников в зоне риска в разы больше. По оценкам аналитиков МФК «Домашние деньги», более 9 млн заемщиков банков и МФО в РФ имеют задолженность, просроченную более чем на 90 дней. Из них у 75% долг превышает установленные законом 30 тыс. рублей, то есть потенциально невыездных — более 6,7 млн человек. На ту же дату 2017 года потенциально невыездных должников было около 7,6 млн человек, но снизилось количество в основном из-за поправок к законодательству. С 1 октября 2017 года вступил в силу закон, увеличивающий порог долга, при котором должника не выпустят за границу, с 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

По мнению экспертов, запрет на выезд за границу для должников является действенной мерой, около половины граждан, узнав об этом, гасят долги. Однако механизм до сих пор несовершенен и не всегда работает корректно.

