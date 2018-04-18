По оценкам МФО, зона риска почти втрое больше — около 6,7 млн человек.
На майские праздники не смогут выехать за границу почти 2,5 млн человек, не исполняющих обязательства, наложенные судом, по возврату просроченной задолженности, свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Это граждане с долгами перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО), по платежам ЖКХ, налогам, штрафам и алиментам, пишет «Коммерсант».
По последним данным ФССП, в отношении 1,7 млн должников вынесены и переданы на исполнение в пограничную службу ФСБ постановления о временном ограничении на выезд из России. Из этого числа 44% имеют долги на сумму свыше 30 тыс. рублей перед официальными кредиторами (42% — перед банками, 1,5% — по займам МФО). Остальные не оплатили услуги ЖКХ, штрафы, налоги и так далее на ту же сумму или имеют задолженность по алиментам более 10 тыс. рублей.
В отношении еще 692,8 тыс. должников ФССП соответствующие постановления вынесены, но пока не переданы в исполнение. То есть теоретически у них есть возможность исправить ситуацию, хотя времени осталось немного.
Количество должников в зоне риска в разы больше. По оценкам аналитиков МФК «Домашние деньги», более 9 млн заемщиков банков и МФО в РФ имеют задолженность, просроченную более чем на 90 дней. Из них у 75% долг превышает установленные законом 30 тыс. рублей, то есть потенциально невыездных — более 6,7 млн человек. На ту же дату 2017 года потенциально невыездных должников было около 7,6 млн человек, но снизилось количество в основном из-за поправок к законодательству. С 1 октября 2017 года вступил в силу закон, увеличивающий порог долга, при котором должника не выпустят за границу, с 10 тыс. до 30 тыс. рублей.
По мнению экспертов, запрет на выезд за границу для должников является действенной мерой, около половины граждан, узнав об этом, гасят долги. Однако механизм до сих пор несовершенен и не всегда работает корректно.
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