Полиция города Сиань на северо-западе Китая арестовала основателей криптовалютной финансовой пирамиды, которые, как предполагается, за период с 28 марта этого года обманным путем привлекли 86 млн юаней (13 млн долларов) у 13 тысяч людей по всей стране под видом инвестиций в криптовалюту da tang coin (DBTC).

На подготовку этого проекта основному подозреваемому по фамилии Чжен и трем его помощникам понадобилось несколько месяцев. Они проводили встречи с потенциальными криптоинвесторами в городах Китая, предлагая приобрести токены по цене 0,50 доллара за штуку и зарабатывать по 80 тысяч юаней (около 13 тысяч долларов) в день при начальном вкладе в 480 тысяч долларов. По их словам, такую высокую доходность обеспечили бы комиссионные сборы, сообщает Anycoin .

Чтобы проект, деловой имидж которого создавали через публикации в СМИ, выглядел как международный блокчейн-стартап, мошенники наняли похожего на иностранца человека по имени Евгений Субботин на пост главы зарегистрированной в Гонконге компании DTC Holding.

Несколько местных жителей, которые стали жертвами злоумышленников, подали жалобу на их действия, и 5 апреля правоохранительные органы начали соответствующее расследование.