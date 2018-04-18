Столичные власти расширят меры поддержки малого и среднего бизнеса — предприятиям возместят 50% затрат на участие в выставках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте .

Динамика развития малого бизнеса в Москве впечатляющая. Наращиваем меры поддержки. Решили компенсировать малому и среднему бизнесу половину затрат на участие в выставках, ярмарках, конгрессах, которое помогает им продвигаться и выходить на новые рынки. https://t.co/fcO16MSa05 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 17, 2018

По словам главы департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексея Фурсина, затраты связаны как на оплату регистрационного возраста, организацию стенда, так и на аренду выставочной площади.

«При этом предлагаем именно субсидирование затрат, это 50% от уже понесенных затрат, при этом дифференцируем в зависимости от того, российская ли это выставка или зарубежная — на российскую выставку предлагается максимальная сумма 300 тыс., на зарубежную — 700 тыс. рублей», — цитирует Фурсина ТАСС .

Он также уточнил, что столичные власти будут проводить отбор, чтобы выбрать максимально технологичные и экономически развивающиеся предприятия. Отбор будет производиться по ряду критериев: по среднегодовой заработной плате работников, уплате налогов, участию компании в организации этой выставки. Приоритет будет отдаваться наиболее технологичным и развивающимся предприятиям.